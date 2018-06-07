5 вещей, которые с вами произойдут, когда вы перестанете есть сахар

Одни не представляют свою жизнь без сладостей, другие, наоборот, твердят, что сахар – это белая смерть. Вероятнее всего, как и в любом другом вопросе, истина находится где-то посередине. И все же, чтобы определиться в своем отношении к сахару, важно знать, что будет, если перестать его употреблять. Кстати, речь не идет о сладких овощах, фруктах и ягодах!

Само собой, каждый человек имеет свои особенности, так что и реакция на отказ от сахара у всех будет разной. Но можно выделить 5 основных моментов, которые непременно ждут каждого, кто решит превратить сахар в пищевое табу.

1. Человек станет более здоровым и полным энергии

Почти все современные люди грешат чрезмерным употреблением сахара. Не обязательно в чистом виде. Сахар содержится во многих продуктах. И потому мы как-то незаметно для самих себя получаем его сверх нормы. Чрезмерное количество глюкозы в организме влечет за собой выделение очень большого количества токсинов, вывести которые организм не всегда в состоянии. Следовательно, убрав из рациона сахар, вы избавите себя от подобной неприятности.

2. Стабилизация веса

Стоит человеку перестать добавлять сахар в чай или кофе, пить сладкую газировку и поглощать пирожные, как его вес перестанет расти. Более того, скорее всего, он даже немного уменьшится, а затем установится на какой-то отметке. И это без диет, истязаний себя тяжелыми физическими нагрузками или того хуже – употребления разных препаратов, якобы снижающих вес.

3. Улучшение работы кишечника

Расщепление сахара происходит именно в кишечнике. Следовательно, чем больше сладкого употребляет человек, тем сложнее жизнь у этой части его ЖКТ.

4. Со временем исчезнет потребность «заедать сладким» все

А ведь от здоровья кишечника напрямую зависит иммунитет – это известная истина. Следовательно, исключив сладкое из питания, можно оздоровить и укрепить свой организм. И, кстати, речь не только о кишечнике, но и о поджелудочной железе. Ей тоже приходится усиленно работать после каждой порции сладости.

Одна из причин лишнего веса и ряда проблем со здоровьем и самочувствием заключается в том, что человек стресс, плохое настроение, а иногда и скуку «заедает» тортиками, пирожными, мороженым и прочими подобными продуктами. Это помогает мозгу вырабатывать эндорфины – гормоны удовольствия. Но, сделав над собой усилие и отказавшись от сладкого, можно с удивлением обнаружить, что это не единственный источник хорошего настроения и позитива. К слову, спорт ничуть не хуже шоколада может поднять настроение, хоть подобное и звучит странно для тех, кто привык заедать стресс.

5. Настоящий вкус продуктов

Те, кто привыкли пить чай, кофе или компоты с сахаром, а затем отказались от сладкого, поначалу употребляют напитки через силу. Но спустя какое-то время они с удивлением замечают, что у них у всех есть свой, особенный вкус, который раньше был не ощутим из-за сахара. Потом появляется предпочтение в том или ином чайном сорте, виде кофе или напитка. Это уже вкус самого продукта, без дополнительных подсластителей.

Умерив или вовсе исключив употребление сахара, можно заметить, что кожа стала более здоровой. Особенно это касается тех, чье лицо склонно к появлению прыщей и разного рода высыпаний. Сладости портят кожный покров изнутри, а исключив их, можно, соответственно, оздоровить себя.

Конечно, отказ от сахара легким не назвать, но если действовать постепенно и проявить силу воли, а еще помнить о положительных переменах, которые вас ожидают, то подобное вполне под силу каждому.