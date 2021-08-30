Четыре вкуса

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Суп из баклажанов

Фото к рецепту: Суп с баклажанами

Ингредиенты

  • баклажан – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • картофель – 3 шт.
  • вода – 1,5 л.
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • соль
  • перец черный молотый

Рецепт приготовления

Вымойте и почистите все овощи. Картофель порежьте средним кубиком, поместим в кастрюлю, налейте воду и поставьте на плиту.

Лук мелко порежьте, морковь натрите на крупной терке, перец, помидор и баклажан порежьте мелким кубиком.

На сковороде разогрейте растительное масло и отправьте лук. Когда лук станет прозрачным добавьте к нему морковь и болгарский перец, пассируйте 3 минуты. Добавьте баклажан и помидор, тушите все вместе еще 5 минут.

В готовый картофель отправьте все овощи и проварите все вместе 3-4 минуты. Добавьте соль, чёрный молотый перец, по желанию приправьте зеленью. На приготовления супа вам понадобится всего 15 минут, а результат вас удивит!

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