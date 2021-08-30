Суп из баклажанов

Ингредиенты
- баклажан – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- вода – 1,5 л.
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль
- перец черный молотый
Рецепт приготовления
Вымойте и почистите все овощи. Картофель порежьте средним кубиком, поместим в кастрюлю, налейте воду и поставьте на плиту.
Лук мелко порежьте, морковь натрите на крупной терке, перец, помидор и баклажан порежьте мелким кубиком.
На сковороде разогрейте растительное масло и отправьте лук. Когда лук станет прозрачным добавьте к нему морковь и болгарский перец, пассируйте 3 минуты. Добавьте баклажан и помидор, тушите все вместе еще 5 минут.
В готовый картофель отправьте все овощи и проварите все вместе 3-4 минуты. Добавьте соль, чёрный молотый перец, по желанию приправьте зеленью. На приготовления супа вам понадобится всего 15 минут, а результат вас удивит!
Свежие комментарии