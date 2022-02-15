Четыре вкуса

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Вкусный борщ с грибами

Фото к рецепту: Борщ с грибами

Ингредиенты

капуста 300 гр.

лук 2 шт.

морковь 2 шт.

свекла 2 шт.

соль

перец

картофель 4-5 шт.

томатная паста 1 ст.л.

растительное масло 1 ст.л.

сахар 1 ч.л.

грибы отварные 150 гр.

зелень

чеснок 2 зубчика

сок лимона 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Нарезать свеклу брусочками в сотейник залить водой с лимонным соком и варить на медленном огне.

В большую кастрюлю нашинковать капусту залить водой и поставить на огонь.

Поджарить на масле лук с морковкой и чесноком в конце добавить томатную пасту.

Нарезать картофель кубиками.

Все соединить и варить 30 мин добавив соль и перец.

В конце варки добавить свеклу и грибы.

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