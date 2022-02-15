Вкусный борщ с грибами

Ингредиенты
капуста 300 гр.
лук 2 шт.
морковь 2 шт.
свекла 2 шт.
соль
перец
картофель 4-5 шт.
томатная паста 1 ст.л.
растительное масло 1 ст.л.
сахар 1 ч.л.
грибы отварные 150 гр.
зелень
чеснок 2 зубчика
сок лимона 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Нарезать свеклу брусочками в сотейник залить водой с лимонным соком и варить на медленном огне.
В большую кастрюлю нашинковать капусту залить водой и поставить на огонь.
Поджарить на масле лук с морковкой и чесноком в конце добавить томатную пасту.
Нарезать картофель кубиками.
Все соединить и варить 30 мин добавив соль и перец.
В конце варки добавить свеклу и грибы.
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