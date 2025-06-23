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Четыре вкуса

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Готовим мороженой с вареной сгущенкой

Фото к рецепту: Мороженое с вареной сгущенкой

Ингредиенты

  • варёная сгущёнка - 340 гр
  • сливки 10% - 150 мл
  • сливки 33% - 500 мл
  • батончик марс - 1 шт

рецепт приготовления

Все ингредиенты должны быть холодными.

В вареное сгущенное молоко добавляем по чуть-чуть сливки 10% и перемешиваем до однородной консистенции, я это делаю миксером.

Затем продолжаем взбивать и по чуть-чуть вливаем жирные сливки, взбиваем 3 минуты.

Миску затягиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа или в морозилку на 40 минут.

Батончик Марс измельчаем ножом, не сильно мелко.

Массу достаем из холодильника, включаем мороженицу.

По чуть-чуть вливаем карамельную массу и готовим в мороженице 40 минут.

За 5 минут до окончания работы мороженицы, добавляем измельченный батончик.

Массу переливаем в емкость с крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.

Мороженое подаем в креманках или в вафельных стаканчиках, я подаю в вафельных рожках.

Кушать подано!

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