Готовим мороженой с вареной сгущенкой

Все ингредиенты должны быть холодными.

В вареное сгущенное молоко добавляем по чуть-чуть сливки 10% и перемешиваем до однородной консистенции, я это делаю миксером.

Затем продолжаем взбивать и по чуть-чуть вливаем жирные сливки, взбиваем 3 минуты.

Миску затягиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа или в морозилку на 40 минут.

Батончик Марс измельчаем ножом, не сильно мелко.

Массу достаем из холодильника, включаем мороженицу.

По чуть-чуть вливаем карамельную массу и готовим в мороженице 40 минут.

За 5 минут до окончания работы мороженицы, добавляем измельченный батончик.

Массу переливаем в емкость с крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.

Мороженое подаем в креманках или в вафельных стаканчиках, я подаю в вафельных рожках.

Кушать подано!