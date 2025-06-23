Готовим мороженой с вареной сгущенкой

Ингредиенты
- варёная сгущёнка - 340 гр
- сливки 10% - 150 мл
- сливки 33% - 500 мл
- батончик марс - 1 шт
рецепт приготовления
Все ингредиенты должны быть холодными.
В вареное сгущенное молоко добавляем по чуть-чуть сливки 10% и перемешиваем до однородной консистенции, я это делаю миксером.
Затем продолжаем взбивать и по чуть-чуть вливаем жирные сливки, взбиваем 3 минуты.
Миску затягиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа или в морозилку на 40 минут.
Батончик Марс измельчаем ножом, не сильно мелко.
Массу достаем из холодильника, включаем мороженицу.
По чуть-чуть вливаем карамельную массу и готовим в мороженице 40 минут.
За 5 минут до окончания работы мороженицы, добавляем измельченный батончик.
Массу переливаем в емкость с крышкой и ставим в морозилку до полного застывания.
Мороженое подаем в креманках или в вафельных стаканчиках, я подаю в вафельных рожках.
Кушать подано!
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