Рецепты из прошлого: пирог с яйцами и мясом по старинке

Готовим тесто.

Тёплое молоко или воду, сахар и дрожжи, размешать в глубокой чаше до растворения сахара.

Затем в чашу вбить яйца, добавить соль и замесить тесто, постепенно подсыпая муку.

Когда тесто начнёт собираться в ком, влить растопленное сливочное масло, месить, пока тесто не будет отставать от рук. Накрыть и дать подняться в течении 2 часов, за то время пару раз обомните тесто.

Готовим начинку.

Мясо порубить как можно мельче или пропустить через мясорубку.

Мелко нарубленную луковицу поджарить в ложке масла.

Добавить фарш, быстро поджарить, помешивая.

Когда мясо начнет румяниться, посолить, поперчить, дать остыть.

В начинку можно добавить 35 г. вареного риса и для сочности 35 мл. куриного бульона.

Собираем пирог.

Когда тесто поднимется, разделить его на две части (большую и малую).

Раскатать в тонкий пласт.

Положить на раскатанное тесто слой мясной начинки, мелко нарубленные крутые яйца и зелень, опять слой мяса, наконец накрыть тестом.

Защипнуть края.

В центре сделать отверстие для выхода пара.

Накрыть полотенцем и дать подняться 15 минут, пока разогревается духовка.

Затем смазать яйцом только верх, но не бока, поставить в разогретую духовку, выпекать.

Через 40-45 минут пирог готов!

Кушать подано!