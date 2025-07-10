Рецепты из прошлого: пирог с яйцами и мясом по старинке

Ингредиенты
- для теста:
- мука пшеничная в/с – 300 г
- вода или молоко – 110 мл
- быстрые дрожжи - 4 г
- сливочное масло - 20 г
- куриные яйца – 2 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- начинка:
- мясо - 400 г
- куриные яйца – 2 шт.
- репчатый лук – 60 г
- сливочное масло – 40 г
- соль – 5 г
- чёрный молотый перец
- укроп и зелень петрушки
- куриный бульон – 35 мл (по желанию)
- рис – 35 г (по желанию)
Рецепт приготовления
Готовим тесто.
Тёплое молоко или воду, сахар и дрожжи, размешать в глубокой чаше до растворения сахара.
Затем в чашу вбить яйца, добавить соль и замесить тесто, постепенно подсыпая муку.
Когда тесто начнёт собираться в ком, влить растопленное сливочное масло, месить, пока тесто не будет отставать от рук. Накрыть и дать подняться в течении 2 часов, за то время пару раз обомните тесто.
Готовим начинку.
Мясо порубить как можно мельче или пропустить через мясорубку.
Мелко нарубленную луковицу поджарить в ложке масла.
Добавить фарш, быстро поджарить, помешивая.
Когда мясо начнет румяниться, посолить, поперчить, дать остыть.
В начинку можно добавить 35 г. вареного риса и для сочности 35 мл. куриного бульона.
Собираем пирог.
Когда тесто поднимется, разделить его на две части (большую и малую).
Раскатать в тонкий пласт.
Положить на раскатанное тесто слой мясной начинки, мелко нарубленные крутые яйца и зелень, опять слой мяса, наконец накрыть тестом.
Защипнуть края.
В центре сделать отверстие для выхода пара.
Накрыть полотенцем и дать подняться 15 минут, пока разогревается духовка.
Затем смазать яйцом только верх, но не бока, поставить в разогретую духовку, выпекать.
Через 40-45 минут пирог готов!
Кушать подано!
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