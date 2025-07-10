Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепты из прошлого: пирог с яйцами и мясом по старинке

Фото к рецепту: Пирог с мясом и яйцами по рецепту 1861 года

Ингредиенты

  • для теста:
  • мука пшеничная в/с – 300 г
  • вода или молоко – 110 мл
  • быстрые дрожжи - 4 г
  • сливочное масло - 20 г
  • куриные яйца – 2 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • начинка:
  • мясо - 400 г
  • куриные яйца – 2 шт.
  • репчатый лук – 60 г
  • сливочное масло – 40 г
  • соль – 5 г
  • чёрный молотый перец
  • укроп и зелень петрушки
  • куриный бульон – 35 мл (по желанию)
  • рис – 35 г (по желанию)

Рецепт приготовления

Готовим тесто.

Тёплое молоко или воду, сахар и дрожжи, размешать в глубокой чаше до растворения сахара.

Затем в чашу вбить яйца, добавить соль и замесить тесто, постепенно подсыпая муку.

Когда тесто начнёт собираться в ком, влить растопленное сливочное масло, месить, пока тесто не будет отставать от рук. Накрыть и дать подняться в течении 2 часов, за то время пару раз обомните тесто.

Готовим начинку.

Мясо порубить как можно мельче или пропустить через мясорубку.

Мелко нарубленную луковицу поджарить в ложке масла.

Добавить фарш, быстро поджарить, помешивая.

Когда мясо начнет румяниться, посолить, поперчить, дать остыть.

В начинку можно добавить 35 г. вареного риса и для сочности 35 мл. куриного бульона.

Собираем пирог.

Когда тесто поднимется, разделить его на две части (большую и малую).

Раскатать в тонкий пласт.

Положить на раскатанное тесто слой мясной начинки, мелко нарубленные крутые яйца и зелень, опять слой мяса, наконец накрыть тестом.

Защипнуть края.

В центре сделать отверстие для выхода пара.

Накрыть полотенцем и дать подняться 15 минут, пока разогревается духовка.

Затем смазать яйцом только верх, но не бока, поставить в разогретую духовку, выпекать.

Через 40-45 минут пирог готов!

Кушать подано!

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