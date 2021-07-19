Вкусные жареные болгарские перцы

Ингредиенты
- болгарский перец 10-11 шт.
- чеснок 4-5 зубцов
- уксус 9% 3-4 ст.л.
- соль
- чёрный молотый перец
- сахар - 0,5 ч.л.
- растительное масло для жарка - 100 мл.
Рецепт приготовления
Болгарские перцы промойте и обсушите.
Вилкой или ножем сделайте частые проколы на каждом перце.
В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла, положите перцы, накройте крышкой (не плотно, оставляя небольшой зазор, чтобы выходил пар).
Обжарьте со всех сторон при среднем нагреве, перцы должны стать мягкими и румяными.
Готовые перцы положите на тарелку и обжарьте следующие.
Переходим к приготовлению заправки.
В миске смешайте уксус, сахар и пропущенный через пресс чеснок.
На тарелку положите по кругу (ромашкой) первый слой перцев, посолите и поперчите, полейте заправкой.
Затем повторите так же второй слой.
Накройте плёнкойили положите в контейнер и уберите в холодильник на 30 минут или 1 час.
Кушать подано!
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