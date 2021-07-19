Вкусные жареные болгарские перцы

Рецепт приготовления

Болгарские перцы промойте и обсушите.

Вилкой или ножем сделайте частые проколы на каждом перце.

В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла, положите перцы, накройте крышкой (не плотно, оставляя небольшой зазор, чтобы выходил пар).

Обжарьте со всех сторон при среднем нагреве, перцы должны стать мягкими и румяными.

Готовые перцы положите на тарелку и обжарьте следующие.

Переходим к приготовлению заправки.

В миске смешайте уксус, сахар и пропущенный через пресс чеснок.

На тарелку положите по кругу (ромашкой) первый слой перцев, посолите и поперчите, полейте заправкой.

Затем повторите так же второй слой.

Накройте плёнкойили положите в контейнер и уберите в холодильник на 30 минут или 1 час.

Кушать подано!