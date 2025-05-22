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Четыре вкуса

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Рецепт пиццы на дрожжевом тесте

Фото к рецепту: Пицца на дрожжевом тесте

Ингредиенты

  • для опары:
  • теплая вода - 270 мл
  • дрожжи свежие - 15 г
  • сахар - 2 ст.л.
  • мука - 70 г
  • для теста:
  • соль - 0.5 ч.л.
  • масло растительное - 1 ст.л.
  • мука - 350 г
  • соус:
  • кетчуп - 250 г
  • сахар - 1 ст.л.
  • итальянские травы- 1 ч.л.
  • прованские травы - 1 ч.л.
  • приправа: сушеный томат, базилик и чеснок - 1 ч. л.
  • начинка:
  • кукурузная крупа – 100 г
  • сервелат - 200 г
  • моцарелла - 180 г
  • моцарелла в шариках - 13 шт.
  • оливки - 75 г
  • черри - 7 шт.
  • укроп - 3 веточки

Рецепт приготовления

Опара: в теплую воду кладу дрожжи, перемешиваю до растворения дрожжей, добавляю сахар, муку все хорошо перемешиваю, накрываю полотенцем и оставляю на 15 минут в теплом месте.

Тесто: в опару добавлю соль, растительное масло, муку, хорошо перемешиваю лопаткой, а затем замешиваю тесто рукой (тесто должно немного липнуть к рукам). Кладу тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 40 минут, чтобы тесто "подошло".

Соус: смешиваю кетчуп, сахар, из приправ добавляю прованские травы - 1 ч. л., итальянские травы - 1 ч. л., приправа томат, базилик и чеснок - 1 ч. л., все перемешиваю.

Руки смазываю растительным масло, обминаю тесто и делю на две части (с одной части готовлю один вариант пиццы, вторую часть храню в холодильнике).

Противень выстилаю пергаментом, посыпаю кукурузной крупой, разравниваю и на кукурузной крупе растягиваю тесто, при этом руки смазываю растительным маслом, так легче будет растянуть тесто.

По краю теста кладу моцареллу натертую на мелкой терке и формирую бортик, защипывая тесто по краям.

Пиццу смазываю соусом, посыпаю сыром, кладу нарезанный сервелат, черри перерезаю на половинки и кладу на колбасу, затем кладу шарики моцареллу - 13 шт., затем оливки, добавляю немного сверху соуса и посыпаю все натертой моцареллой.

Отправляю в духовку, температура максимальная, на 10-15 минут.

Готовую пиццу украшаю сверху измельченным укропом.

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