Рецепт пиццы на дрожжевом тесте

Опара: в теплую воду кладу дрожжи, перемешиваю до растворения дрожжей, добавляю сахар, муку все хорошо перемешиваю, накрываю полотенцем и оставляю на 15 минут в теплом месте.

Тесто: в опару добавлю соль, растительное масло, муку, хорошо перемешиваю лопаткой, а затем замешиваю тесто рукой (тесто должно немного липнуть к рукам). Кладу тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 40 минут, чтобы тесто "подошло".

Соус: смешиваю кетчуп, сахар, из приправ добавляю прованские травы - 1 ч. л., итальянские травы - 1 ч. л., приправа томат, базилик и чеснок - 1 ч. л., все перемешиваю.

Руки смазываю растительным масло, обминаю тесто и делю на две части (с одной части готовлю один вариант пиццы, вторую часть храню в холодильнике).

Противень выстилаю пергаментом, посыпаю кукурузной крупой, разравниваю и на кукурузной крупе растягиваю тесто, при этом руки смазываю растительным маслом, так легче будет растянуть тесто.

По краю теста кладу моцареллу натертую на мелкой терке и формирую бортик, защипывая тесто по краям.

Пиццу смазываю соусом, посыпаю сыром, кладу нарезанный сервелат, черри перерезаю на половинки и кладу на колбасу, затем кладу шарики моцареллу - 13 шт., затем оливки, добавляю немного сверху соуса и посыпаю все натертой моцареллой.

Отправляю в духовку, температура максимальная, на 10-15 минут.

Готовую пиццу украшаю сверху измельченным укропом.