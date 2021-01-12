Тушеное мясо с черносливом

Шаг 1

Нарезать крупно лук и морковь и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.

Добавить кусочки мяса и обжарить до румяной корочки.

Шаг 2

Долить в обжаренное мясо с луком и морковью 100 мл. бульона и немного потушить.

Развести оставшийся бульон с крахмалом и вылить смесь в тушеное мясо.

Дать прокипеть.

Шаг 3

Добавить чернослив, вино, соль, специи и тушить на медленном огне ещё 20 мин.

Готово!

Приятного аппетита!