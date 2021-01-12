Четыре вкуса

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Тушеное мясо с черносливом

Фото к рецепту: Тушеное мясо с черносливом

Ингредиенты

  • свинина или говядина - 500 гр.
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • крахмал картофельный - 1 ч.лр.
  • растительное масло - 30 мл.
  • вино белое сухое - 2 ст.л.
  • бульон или вода - 200 мл.
  • чернослив - 10 шт.
  • соль
  • специи

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Нарезать крупно лук и морковь и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.

Добавить кусочки мяса и обжарить до румяной корочки.

Шаг 2

Долить в обжаренное мясо с луком и морковью 100 мл. бульона и немного потушить.

Развести оставшийся бульон с крахмалом и вылить смесь в тушеное мясо.

Дать прокипеть.

Шаг 3

Добавить чернослив, вино, соль, специи и тушить на медленном огне ещё 20 мин.

Готово!

Приятного аппетита!

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