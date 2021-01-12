Тушеное мясо с черносливом

Ингредиенты
- свинина или говядина - 500 гр.
- морковь - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- крахмал картофельный - 1 ч.лр.
- растительное масло - 30 мл.
- вино белое сухое - 2 ст.л.
- бульон или вода - 200 мл.
- чернослив - 10 шт.
- соль
- специи
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1
Нарезать крупно лук и морковь и обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
Добавить кусочки мяса и обжарить до румяной корочки.
Шаг 2
Долить в обжаренное мясо с луком и морковью 100 мл. бульона и немного потушить.
Развести оставшийся бульон с крахмалом и вылить смесь в тушеное мясо.
Дать прокипеть.
Шаг 3
Добавить чернослив, вино, соль, специи и тушить на медленном огне ещё 20 мин.
Готово!
Приятного аппетита!
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