Четыре вкуса

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Рецепт вкусного клубничного варенья

Фото к рецепту: Клубничное варенье

Ингредиенты

  • клубника - 5 литров (3.5 - 4 кг.)
  • сахар - 4 кг.

Рецепт приготовления

У клубники обрываем хвостики, моем её и засыпаем пока 2 кг. сахара.

Ставим таз с клубникой и сахаром на плиту и доводим до кипения.

После закипания варим клубнику 25-30 минут, не забывая периодически снимать пену.

Затем выключаем плиту и убираем таз с ягодой в сторону от плиты.

Пусть остывает.

Клубника должна так постоять 3-4 часа.

Снова ставим таз на плиту, всыпаем оставшиеся 2 кг и доводим до кипения.

Также варим 25- 30 минут, убираем пену.

Разливаем варенье по банкам и закрываем крышками.

Храним в подполье, подвале или в холодильнике.

Вкусное, ароматное клубничное варенье готово!

Отличных заготовок!

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