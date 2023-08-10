Рецепт вкусного клубничного варенья

У клубники обрываем хвостики, моем её и засыпаем пока 2 кг. сахара.

Ставим таз с клубникой и сахаром на плиту и доводим до кипения.

После закипания варим клубнику 25-30 минут, не забывая периодически снимать пену.

Затем выключаем плиту и убираем таз с ягодой в сторону от плиты.

Пусть остывает.

Клубника должна так постоять 3-4 часа.

Снова ставим таз на плиту, всыпаем оставшиеся 2 кг и доводим до кипения.

Также варим 25- 30 минут, убираем пену.

Разливаем варенье по банкам и закрываем крышками.

Храним в подполье, подвале или в холодильнике.

Вкусное, ароматное клубничное варенье готово!

Отличных заготовок!