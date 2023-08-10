Рецепт вкусного клубничного варенья

Ингредиенты
- клубника - 5 литров (3.5 - 4 кг.)
- сахар - 4 кг.
Рецепт приготовления
У клубники обрываем хвостики, моем её и засыпаем пока 2 кг. сахара.
Ставим таз с клубникой и сахаром на плиту и доводим до кипения.
После закипания варим клубнику 25-30 минут, не забывая периодически снимать пену.
Затем выключаем плиту и убираем таз с ягодой в сторону от плиты.
Пусть остывает.
Клубника должна так постоять 3-4 часа.
Снова ставим таз на плиту, всыпаем оставшиеся 2 кг и доводим до кипения.
Также варим 25- 30 минут, убираем пену.
Разливаем варенье по банкам и закрываем крышками.
Храним в подполье, подвале или в холодильнике.
Вкусное, ароматное клубничное варенье готово!
Отличных заготовок!
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