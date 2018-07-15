Четыре вкуса

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И быстро, и Вкус отменный! Попробуйте, это того стоит!

И быстро, и Вкус отменный! Попробуйте, это того стоит!

Кулечки с грибами. Это безумно вкусная и простая выпечка на скорую руку. Кулечки получаются вкусные, мягкие и съедаются в один присест.

Ингредиенты

Тесто слоенное – 500гр.

Шампиньоны – 350гр.

Луковица – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – 1/3ч.л.

Перец черный – по вкусу.

Сыр – 100гр.

Укроп – 3 веточки

Яйцо – 1 шт.

Приготовление

Приготовим начинку. Обжарим на растительном масл лук, добавим шампиньоны.

Тушим все вместе до испарения жидкости. Солим, перчим. Добавляем сыр, зелень.

Тесто раскатываем на прямоугольники.

Формируем кулечки, как завернуть кулечки смотрите в видео.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео

Приятного аппетита!

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Выпечка и десертыслойки
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