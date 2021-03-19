Творожное печенье «гусиные лапки»

Ингредиенты

Творог - 250 г

Сливочное масло - 250 г

Мука - 320 г

Сахар - 150 г

Разрыхлитель - 1 ч л

Соль - щепотка



Пошаговый рецепт приготовления



1) В чашку просеиваем муку, туда же натираем холодное сливочное масло

2) Растираем руками в мелкую крошку

3) Добавляем туда творог, соли и разрыхлитель. Замешиваем тесто

4) Убираем тесто в холодильник на 30 минут

5) Делим тесто на две части, одну часть оставляем в сторону. Другую часть раскатываем в пласт толщиной 3-5мм. С помощью формы вырезаем кружочки (диаметр 6-8см). Излишки теста пока убираем в сторону

6) Застилаем противень пергаментной бумагой

7) Берём наш кружочек теста и обваливаем в сахаре с одной стороны, затем складываем пополам сахарной стороной во внутрь и снова обваливаем в сахаре, опять складываем пополам сахарной стороной во внутрь, кончик печенья прижимаем пальцами и снова обваливаем одну сторону печенья в сахаре. На противень печенье выкладываем сахарной стороной вверх!

8) Берём вторую половинку теста и опять повторяем процедуру, делая печеньки. Обрезки соединяем и также раскатываем в пласт делая печеньки

9) Разогреваем духовку до 190°C и убираем запекаться печеньки на 20 минут, до золотистого цвета

Готово, приятного аппетита!