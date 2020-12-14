Шампиньоны фаршированные в хрустящей панировке

Ингредиенты
- шампиньоны - 8 шт.
- бекон - 250 гр.
- яйцо - 5 шт.
- сыр моцаррела - 250 гр.
- чеснок ( сушенный) - 2 ч.л.
- паприка копченная - 2 ч.л.
- панировочные сухари - 300 гр.
- зеленый лук - 1 пучок
- майонез - 3 ст.л.
- перец красный - 1 шт.
- подсолнечное масло - 0.4 л.
- мука - 300 гр.
- укроп
Пошаговый рецепт приготовления
1. В панировочные сухари добавить паприку, сухой чеснок, соль, все перемешать.
2. У грибов вырезать ножки.
3. Панируем грибы: для этого каждую грибную шапку обмакиваем сначала во взбитые яйца, затем в муку, снова в яйца и в панировочные сухари, затем выкладываем на бумажное полотенце.
4. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло и варим грибные шапки в масле до золотистого цвета с обеих сторон, выкладываем на бумажное полотенце.
5. Готовим начинку: мелко нарезаем бекон, варенные яйца , зеленый лук, сыр натираем на крупной терке, заранее поджаренные грибные ножки, майонез и все смешиваем.
6. Противень выстилаем пергаментом, выкладываем шляпки и фаршируем начинкой, сверху на начинку выкладываем мелко нарезанный сладкий перец.
Выпекаем при температуре 180С, 10 минут.
7. Готовые грибы выкладываем на блюдо.
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