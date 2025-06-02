Рецепт вкусного каталонского крема

Ингредиенты
- молоко – 500 мл
- сахар – 100 гр
- крахмал – 25 гр
- ванильный сахар (по желанию) - 8-10 гр
- яичные желтки – 4 шт
- корица – 1 палочка
- цедра апельсина (или лимона) – 1 шт
- дополнительно (для карамели):
- сахар – 2-4 ч.л.
- мускатный орех (по желанию)
Рецепт приготовления
1. Подготовить молочную основу:
• молоко перелить в кастрюлю с толстым дном – 50-100 мл оставить!
• в молоко добавить 50 гр сахара, корицу и цедру
• на среднем уровне нагрева довести молоко до кипения
2. Пока молоко греется, подготовить яичную основу:
• отделить желтки от белков – белки в этом рецепте НЕ понадобятся
• в желтки добавить 50 гр сахара и ванильный сахар
• венчиком перетереть желтки с сахаром до состояния однородного крема
• влить в желтки остатки молока – перемешать
• добавить в желтки крахмал – тщательно перемешать до однородности
3. Приготовить основу испанского Крема каталана:
• процедить закипевшее молоко через сито
• 2-3 половника горячего молока ввести в желтки, при этом желтки нужно очень активно перемешивать
• получившуюся молочно-желтковую смесь влить в миску с горячим молоком – перемешать
• молоко с желтками перелить в кастрюлю с толстым дном
• на минимальном уровне нагрева довести содержимое кастрюли до загустения и закипания
• после закипания проварить крем на протяжении 1-2 минут
4. Готовую основу испанского десерта из молока разложить по формочкам, пиалкам или баночкам (в видео использовались емкости диаметром 9 см и высотой 5 см)
5. Накрыть емкости с кремом пленкой или крышками
6. Остудить, а затем убрать в холодильник, как минимум, на 3-4 часа
7. Перед подачей поверхность прохладного десерта прямо в формочках присыпать сахаром (по желанию к сахару можно добавить немного мускатного ореха)
8. Обжечь сахар с помощью горелки, чтобы он превратился в слой хрустящей карамели
Приятного аппетита!
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