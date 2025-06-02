Рецепт вкусного каталонского крема

1. Подготовить молочную основу:

• молоко перелить в кастрюлю с толстым дном – 50-100 мл оставить!

!!

• в молоко добавить 50 гр сахара, корицу и цедру

• на среднем уровне нагрева довести молоко до кипения

2. Пока молоко греется, подготовить яичную основу:

• отделить желтки от белков – белки в этом рецепте НЕ понадобятся

• в желтки добавить 50 гр сахара и ванильный сахар

• венчиком перетереть желтки с сахаром до состояния однородного крема

• влить в желтки остатки молока – перемешать

• добавить в желтки крахмал – тщательно перемешать до однородности

3. Приготовить основу испанского Крема каталана:

• процедить закипевшее молоко через сито

• 2-3 половника горячего молока ввести в желтки, при этом желтки нужно очень активно перемешивать

• получившуюся молочно-желтковую смесь влить в миску с горячим молоком – перемешать

• молоко с желтками перелить в кастрюлю с толстым дном

• на минимальном уровне нагрева довести содержимое кастрюли до загустения и закипания

• после закипания проварить крем на протяжении 1-2 минут

4. Готовую основу испанского десерта из молока разложить по формочкам, пиалкам или баночкам (в видео использовались емкости диаметром 9 см и высотой 5 см)

5. Накрыть емкости с кремом пленкой или крышками

6. Остудить, а затем убрать в холодильник, как минимум, на 3-4 часа

7. Перед подачей поверхность прохладного десерта прямо в формочках присыпать сахаром (по желанию к сахару можно добавить немного мускатного ореха)

8. Обжечь сахар с помощью горелки, чтобы он превратился в слой хрустящей карамели

Приятного аппетита!