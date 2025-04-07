Вкусный пасхальный салат

Ингредиенты
- свекла - 1 шт.
- яйца - 4 шт.
- огурец - 2 шт.
- сыр твердый - 120 г
- чеснок - 2 зубчика
- майонез - 6 ст.л.
- укроп - 1 пучок
- лук зеленый, соль
Рецепт приготовления
Свеклу и яйца отварите заранее.
Свеклу, яйца, огурцы (срезаю кожицу), сыр нарезаю на кубики. Все смешайте.
Для заправки: в майонез добавьте измельченный чеснок и укроп, перемешайте.
Соберите салат на блюде в разъемном кольце:
1й слой (нижний) - свекла + заправка;
2й слой - огурец + заправка;
3й слой - сыр + заправка;
4й слой - яйца + заправка;
Украсьте яйцами нарезанными на четвертинки и пару треугольников нарезанных из сыра, сверху немного заправки, посыпьте измельченным укропом и зеленым луком.
Кушать подано!
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