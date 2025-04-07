Вкусный пасхальный салат

Свеклу и яйца отварите заранее.

Свеклу, яйца, огурцы (срезаю кожицу), сыр нарезаю на кубики. Все смешайте.

Для заправки: в майонез добавьте измельченный чеснок и укроп, перемешайте.

Соберите салат на блюде в разъемном кольце:

1й слой (нижний) - свекла + заправка;

2й слой - огурец + заправка;

3й слой - сыр + заправка;

4й слой - яйца + заправка;

Украсьте яйцами нарезанными на четвертинки и пару треугольников нарезанных из сыра, сверху немного заправки, посыпьте измельченным укропом и зеленым луком.

Кушать подано!