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Четыре вкуса

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Вкусный пасхальный салат

Фото к рецепту: Салат на пасхальный праздничный стол

Ингредиенты

  • свекла - 1 шт.
  • яйца - 4 шт.
  • огурец - 2 шт.
  • сыр твердый - 120 г
  • чеснок - 2 зубчика
  • майонез - 6 ст.л.
  • укроп - 1 пучок
  • лук зеленый, соль

Рецепт приготовления

Свеклу и яйца отварите заранее.

Свеклу, яйца, огурцы (срезаю кожицу), сыр нарезаю на кубики. Все смешайте.

Для заправки: в майонез добавьте измельченный чеснок и укроп, перемешайте.

Соберите салат на блюде в разъемном кольце:

1й слой (нижний) - свекла + заправка;

2й слой - огурец + заправка;

3й слой - сыр + заправка;

4й слой - яйца + заправка;

Украсьте яйцами нарезанными на четвертинки и пару треугольников нарезанных из сыра, сверху немного заправки, посыпьте измельченным укропом и зеленым луком.

Кушать подано!

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