Аджапсандали

Рецепт приготовления

1. Баклажаны, перцы, помидор и чеснок запеките на гриле или в духовке

2. Тем временем лук порежьте мелкими перьями или полукольцами

3. Морковь разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой

4. Обжарьте лук и морковь 3-4 минуты.

Добавьте запечённый томат, томатную пасту, аджику и часть кинзы.

Тушим еще пару минут.

5. Почистите баклажан и перцы, порежьте на небольшие кубики.

Выдавите запечённый чеснок.

Добавьте базилик и зажарку.

6. Перемешайте и дайте остыть.

Украсьте оставшейся кинзой.

Кушать подано!