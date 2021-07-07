Четыре вкуса

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Аджапсандали

Фото к рецепту: Аджапсандали

Ингредиенты

  • баклажан - 1 шт.
  • сладкие перцы - 2 шт.
  • острый перчик - 1 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • аджика - 1 ч.л.
  • морковь - 1 шт.
  • луковица - 1 шт.
  • головка чеснока - 1 шт.
  • 60 растительного масла
  • зелень (кинзa, базилик)
  • соль, чёрный перец

Рецепт приготовления

1. Баклажаны, перцы, помидор и чеснок запеките на гриле или в духовке

2. Тем временем лук порежьте мелкими перьями или полукольцами

3. Морковь разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой

4. Обжарьте лук и морковь 3-4 минуты.

Добавьте запечённый томат, томатную пасту, аджику и часть кинзы.

Тушим еще пару минут.

5. Почистите баклажан и перцы, порежьте на небольшие кубики.

Выдавите запечённый чеснок.

Добавьте базилик и зажарку.

6. Перемешайте и дайте остыть.

Украсьте оставшейся кинзой.

Кушать подано!

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