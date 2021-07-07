Аджапсандали

Ингредиенты
- баклажан - 1 шт.
- сладкие перцы - 2 шт.
- острый перчик - 1 шт.
- помидор - 1 шт.
- аджика - 1 ч.л.
- морковь - 1 шт.
- луковица - 1 шт.
- головка чеснока - 1 шт.
- 60 растительного масла
- зелень (кинзa, базилик)
- соль, чёрный перец
Рецепт приготовления
1. Баклажаны, перцы, помидор и чеснок запеките на гриле или в духовке
2. Тем временем лук порежьте мелкими перьями или полукольцами
3. Морковь разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой
4. Обжарьте лук и морковь 3-4 минуты.
Добавьте запечённый томат, томатную пасту, аджику и часть кинзы.
Тушим еще пару минут.
5. Почистите баклажан и перцы, порежьте на небольшие кубики.
Выдавите запечённый чеснок.
Добавьте базилик и зажарку.
6. Перемешайте и дайте остыть.
Украсьте оставшейся кинзой.
Кушать подано!
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