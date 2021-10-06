Куриное филе в нежном маринаде

Ингредиенты
- куриное филе - 500 гр.
- йогурт греческий - 100 гр.
- горчица - 1 ч.л.
- чеснок - 3-4 зубчика
- соевый соус - 2 ст.л.
- яйцо куриное - 1 шт.
- мука кукурузная - 2 ст.л.
- соль
Рецепт приготовления
Куриное филе нарежьте на среднего размера одинаковые кусочки.
В отдельной миске смешйате йогурт, горчицу, соевый соус, куриное яйцо, выдавите чеснок и добавьте соль по вкусу.
Для густоты положитие муку, я беру кукурузную, можно заменить на обычную пшеничную.
Перемешайте курицу в получившемся соусе/маринаде.
Обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон по 2-3 минуты.
Кушать подано!
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