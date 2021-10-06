Куриное филе в нежном маринаде

Рецепт приготовления

Куриное филе нарежьте на среднего размера одинаковые кусочки.

В отдельной миске смешйате йогурт, горчицу, соевый соус, куриное яйцо, выдавите чеснок и добавьте соль по вкусу.

Для густоты положитие муку, я беру кукурузную, можно заменить на обычную пшеничную.

Перемешайте курицу в получившемся соусе/маринаде.

Обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон по 2-3 минуты.

Кушать подано!