Четыре вкуса

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Куриное филе в нежном маринаде

Фото к рецепту: Куриное филе на сковороде в нежном маринаде

Ингредиенты

  • куриное филе - 500 гр.
  • йогурт греческий - 100 гр.
  • горчица - 1 ч.л.
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • соевый соус - 2 ст.л.
  • яйцо куриное - 1 шт.
  • мука кукурузная - 2 ст.л.
  • соль

Рецепт приготовления

Куриное филе нарежьте на среднего размера одинаковые кусочки.

В отдельной миске смешйате йогурт, горчицу, соевый соус, куриное яйцо, выдавите чеснок и добавьте соль по вкусу.

Для густоты положитие муку, я беру кукурузную, можно заменить на обычную пшеничную.

Перемешайте курицу в получившемся соусе/маринаде.

Обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон по 2-3 минуты.

Кушать подано!

Фото

Куриное филе на сковороде в нежном маринаде: фото шаг 1Куриное филе на сковороде в нежном маринаде: фото шаг 2Куриное филе на сковороде в нежном маринаде: фото шаг 3

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