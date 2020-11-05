Четыре вкуса

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Готовим в мультиварке: вкуснейшая лазанья

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей лазаньи, которая понравится абсолютно всем. 

И даже лазанью можно приготовить с помощью этого чудо-оборудования. Любители готовить в мультиварке, обязательно возьмут этот рецептик на заметочку. Такая лазанья понравится всем и каждому. Блюдо сытное, ароматное, нежное и такое аппетитное, что хочется есть ещё и ещё. С уверенностью вам скажу, что ваши домочадцы будут в полном восторге от этой вкуснятины. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 600 гр говяжьего фарша
  • 2 репчатого лука
  • 60 гр пармезана
  • 5 помидор
  • 30 мл оливкового масла
  • 1 стакан молока
  • 50 гр муки
  • щепотка черного перца
  • щепотка мускатного ореха
  • 10-12 листов для лазаньи
  • 100 гр твердого сыра

Начинаем процесс

  1. В первую очередь принимаемся за приготовление мясной начинки. Для этого очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. После чего отправляем обжариваться на оливковом масле. Для этого используем в мультиварке режим «жарка».
  2. После чего добавляем фарш, соль и чёрный молотый перец. Хорошо все перемешиваем и продолжаем жарить до готовности фарша.
  3. Теперь, с помощью погружного блендера, измельчаем помидоры в томатная пюре. Затем отправляем к фаршу и продолжаем процесс жарки до испарения жидкости.
  4. После чего готовим соус Бешамель. В кастрюлю отправляем растопленное сливочное масло и добавляем молоко с мукой. Варим на среднем огне. При этом требуется постоянно помешивать. Приправляем солью, перцем и мускатным орехом. Готовим приблизительно 5 минут до загустения.
  5. Используя тёрку, натираем на средней фракции твёрдый сыр.
  6. Теперь ошпариваем кипятком листы лазаньи.
  7. Берём чашу мультиварки и смазываем её оливковым маслом. Затем укладываем 2 листа лазаньи внахлест. Смазываем соусом Бешамель. Теперь размещаем часть начинки и присыпаем твёрдым сыром.
  8. После чего размещаем снова листы. Затем – соус и сыр. Чередуем слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Самый верхний слой требуется смазать соусом и присыпать пармезаном.
  9. Помещаем чашу в мультиварку, закрываем крышку и устанавливаем режим «выпечка» на 40 – 60 минут.
  10. По истечении нужного времени даем лазанье остыть. После чего, используя чашу пароварки, извлекаем её и подаем к столу.

Готовим в мультиварке: вкуснейшая лазанья

Приятного аппетита!

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