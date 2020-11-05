Готовим в мультиварке: вкуснейшая лазанья

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей лазаньи, которая понравится абсолютно всем.
И даже лазанью можно приготовить с помощью этого чудо-оборудования. Любители готовить в мультиварке, обязательно возьмут этот рецептик на заметочку. Такая лазанья понравится всем и каждому. Блюдо сытное, ароматное, нежное и такое аппетитное, что хочется есть ещё и ещё. С уверенностью вам скажу, что ваши домочадцы будут в полном восторге от этой вкуснятины. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 600 гр говяжьего фарша
- 2 репчатого лука
- 60 гр пармезана
- 5 помидор
- 30 мл оливкового масла
- 1 стакан молока
- 50 гр муки
- щепотка черного перца
- щепотка мускатного ореха
- 10-12 листов для лазаньи
- 100 гр твердого сыра
Начинаем процесс
- В первую очередь принимаемся за приготовление мясной начинки. Для этого очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. После чего отправляем обжариваться на оливковом масле. Для этого используем в мультиварке режим «жарка».
- После чего добавляем фарш, соль и чёрный молотый перец. Хорошо все перемешиваем и продолжаем жарить до готовности фарша.
- Теперь, с помощью погружного блендера, измельчаем помидоры в томатная пюре. Затем отправляем к фаршу и продолжаем процесс жарки до испарения жидкости.
- После чего готовим соус Бешамель. В кастрюлю отправляем растопленное сливочное масло и добавляем молоко с мукой. Варим на среднем огне. При этом требуется постоянно помешивать. Приправляем солью, перцем и мускатным орехом. Готовим приблизительно 5 минут до загустения.
- Используя тёрку, натираем на средней фракции твёрдый сыр.
- Теперь ошпариваем кипятком листы лазаньи.
- Берём чашу мультиварки и смазываем её оливковым маслом. Затем укладываем 2 листа лазаньи внахлест. Смазываем соусом Бешамель. Теперь размещаем часть начинки и присыпаем твёрдым сыром.
- После чего размещаем снова листы. Затем – соус и сыр. Чередуем слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Самый верхний слой требуется смазать соусом и присыпать пармезаном.
- Помещаем чашу в мультиварку, закрываем крышку и устанавливаем режим «выпечка» на 40 – 60 минут.
- По истечении нужного времени даем лазанье остыть. После чего, используя чашу пароварки, извлекаем её и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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