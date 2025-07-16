Готовим вкусный домашний лимонад

Помойте лимоны и мяту. Заранее подготовьте лёд — он понадобится при подаче.

Мяту положите в глубокую чашку, добавьте сахар и разомните толкушкой, чтоб мята выделила сок.

Далее порежьте лимоны на две части одну половинку лимона убрать в холодильник (он пойдёт на украшение бокала), а из остальных трёх половинок выжать сок.

Залить свежевыжатым соком концентрат из сахара и мяты и тщательно перемешать до растворения сахара. Затем влить холодную воду, перемешать и оставить на несколько часов в холодильнике (лучше на ночь).

При подаче положить в стаканы несколько кубиков льда, налить через сито лимонад и украсить кружочком лимона и маленькой веточкой мяты.