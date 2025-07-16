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Четыре вкуса

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Готовим вкусный домашний лимонад

Фото к рецепту: Домашний классический лимонад

Ингредиенты

  • лимоны – 2 шт
  • вода – 800 мл
  • сахар – 55 г (3 ст.л. )
  • свежая мята – 15 г (3 веточки)
  • лёд – для подачи

Рецепт приготовления

Помойте лимоны и мяту. Заранее подготовьте лёд — он понадобится при подаче.

Мяту положите в глубокую чашку, добавьте сахар и разомните толкушкой, чтоб мята выделила сок.

Далее порежьте лимоны на две части одну половинку лимона убрать в холодильник (он пойдёт на украшение бокала), а из остальных трёх половинок выжать сок.

Залить свежевыжатым соком концентрат из сахара и мяты и тщательно перемешать до растворения сахара. Затем влить холодную воду, перемешать и оставить на несколько часов в холодильнике (лучше на ночь).

При подаче положить в стаканы несколько кубиков льда, налить через сито лимонад и украсить кружочком лимона и маленькой веточкой мяты.

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