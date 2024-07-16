Лаваш со вкусной мясной начинкой в духовке

лаваш - 3 шт.

фарш - 500 г

помидор - 2-3 шт.

лук - 1 шт.

картошка - 1-2 шт.

сметана

кетчуп

специи

соль

перец

Возьмём два помидора нарезаем их кружочками.

Лук нарезаем, стараемся как можно мельче.

В фарш добавляем лук.

Далее копчёную паприку, соль и перец всё по вкусу, хорошенько всё перемешиваем чтобы каждая приправа или специя отдала мясу свои ароматы.

Картофель очищаем и натираем на крупной тёрке и делим на три части.

Лаваш стандартный смазываем любимым соусом у меня это просто кетчуп.

Далее распределяем по всей поверхности.

Сверху в середину выкладываем треть фарша и распределяем посередине.

Сверху помидоры.

Сверху сметану.

На сметану выкладываем картофель и сворачиваем лаваш.

Смажем сливочным маслом, разогреваем духовку до 180° и отправляем туда минут на 20-25.

Кушать подано!



