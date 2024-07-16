Лаваш со вкусной мясной начинкой в духовке

Ингредиенты
лаваш - 3 шт.
фарш - 500 г
помидор - 2-3 шт.
лук - 1 шт.
картошка - 1-2 шт.
сметана
кетчуп
специи
соль
перец
Рецепт приготовления
Возьмём два помидора нарезаем их кружочками.
Лук нарезаем, стараемся как можно мельче.
В фарш добавляем лук.
Далее копчёную паприку, соль и перец всё по вкусу, хорошенько всё перемешиваем чтобы каждая приправа или специя отдала мясу свои ароматы.
Картофель очищаем и натираем на крупной тёрке и делим на три части.
Лаваш стандартный смазываем любимым соусом у меня это просто кетчуп.
Далее распределяем по всей поверхности.
Сверху в середину выкладываем треть фарша и распределяем посередине.
Сверху помидоры.
Сверху сметану.
На сметану выкладываем картофель и сворачиваем лаваш.
Смажем сливочным маслом, разогреваем духовку до 180° и отправляем туда минут на 20-25.
Кушать подано!
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