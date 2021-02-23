Закусочные рулетики с брюссельской капустой

Ингредиенты

филе грудки индейки или куриная грудка - 250 гр.

нарезанный сырой бекон - 5 длинных ломтиков

Брюссельская капуста - 10 кочанов

перец черный свежемолотый - 0,25 ч.

соль - 0,5 ч.

розмарин - 0,5 часа

тимьян - 0,5 ч.

оливковое масло - 1 ст.

Пошаговый рецепт приготовления



1. Натереть кусок филе индейки солью и перцем, добавить масло и покрыть. Свежую индейку мариновать не нужно. Вместо индейки можно использовать куриную грудку, это тоже будет вкусно. Пока мы готовим блюдо, деревянные шпажки нужно замочить в воде, чтобы они не пригорели в духовке.

2. Для рулетов берем кочаны брюссельской капусты. Я замерзла. Еще нам понадобятся длинные полоски свежего бекона. Лучше сразу взять в разрез.

3. Нарежьте филе индейки на кусочки, чтобы можно было обернуть кочан. Из 250 г филе у меня получилось 9 штук.

4. Брюссельскую капусту отварить 3-5 минут в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Отрежьте лишнюю торчащую культю.

5. Бекон нарезать, каждую часть разрежем пополам.

6. Кусочки филе поместятся в половинки.

7. Немного сбрызнуть розмарином и тимьяном.

8. Обернуть ими кочаны.

Закрепляем шпажками. У меня есть маленькие шпажки, на которые можно положить пару булочек. Вы можете закрепить каждый рулон зубочистками или взять шпажки большего размера.

9. Поставить на решетку. Снизу следует поставить противень, куда будет стекать жир. Жарьте до готовности в духовке, периодически переворачивая. Это быстро! Вы можете использовать гриль, если он у вас есть возле плиты.

10. Готово! Подавать горячим. Они хоть и холодные, но очень вкусные!