Четыре вкуса

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Пирожки с картошкой - питакия

Фото к рецепту: Пирожки с картошкой - питакия

Ингредиенты

  • упаковка готового тесто фило - 1 шт.
  • 5 картофелин ( в нашем случае )
  • сладкая паприка
  • соль
  • 125 мл. кефира+ 60 мл. растительного масла + 1 белок - это для смазывания листов теста
  • и 1 желток для смазывания изделия перед выпечкой
  • сыра тертого любого, который плавится - 150 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Отвариваем картофель до готовности, солим и делаем пюре.

Когда картофель остыл добавляем 2 ч. л. паприки, тщательно перемешиваем.

Смешиваем кефир, растительное масло и белок, промазываем по два листа тесто фило.

Разрезаем тесто на крупные треугольники, и сворачиваем в корзиночки.

Наполняем корзиночки картофелем.

Края теста смазываем желтком и посыпаем сыром.

Выпекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут. (следите в зависимости от вашей духовке)

Приятного аппетита!

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