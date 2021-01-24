Пирожки с картошкой - питакия

Отвариваем картофель до готовности, солим и делаем пюре.

Когда картофель остыл добавляем 2 ч. л. паприки, тщательно перемешиваем.

Смешиваем кефир, растительное масло и белок, промазываем по два листа тесто фило.

Разрезаем тесто на крупные треугольники, и сворачиваем в корзиночки.

Наполняем корзиночки картофелем.

Края теста смазываем желтком и посыпаем сыром.

Выпекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут. (следите в зависимости от вашей духовке)

Приятного аппетита!