Пирожки с картошкой - питакия

Ингредиенты
- упаковка готового тесто фило - 1 шт.
- 5 картофелин ( в нашем случае )
- сладкая паприка
- соль
- 125 мл. кефира+ 60 мл. растительного масла + 1 белок - это для смазывания листов теста
- и 1 желток для смазывания изделия перед выпечкой
- сыра тертого любого, который плавится - 150 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Отвариваем картофель до готовности, солим и делаем пюре.
Когда картофель остыл добавляем 2 ч. л. паприки, тщательно перемешиваем.
Смешиваем кефир, растительное масло и белок, промазываем по два листа тесто фило.
Разрезаем тесто на крупные треугольники, и сворачиваем в корзиночки.
Наполняем корзиночки картофелем.
Края теста смазываем желтком и посыпаем сыром.
Выпекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут. (следите в зависимости от вашей духовке)
Приятного аппетита!
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