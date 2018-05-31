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Четыре вкуса

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Франгриа

Франгриа

Вы наверняка слышали или пробовали "Сангрию" - прохладительный алкогольный напиток. Представляю вам ее сестру, Франгрию (Frozen Sangria)! Этот напиток станет настоящим хитом на вашей жаркой вечеринке.

В отличие от Сангрии, Франгрию не придется настаивать несколько часов и ждать, пока фрукты впитают в себя алкоголь.

Вам понадобится всего 5 минут на все приготовление. Потому что в состав Франгрии входят либо свежемороженые ягоды и фрукты, либо лед из вина. Предлагаю вам один из вариантов, как легко и быстро приготовить Франгрию.

Ингредиенты:

  • Вино красное п/сладкое — 400 Миллилитров
  • Яблоки — 3 Штуки
  • Клубника — 15 Штук (свежемороженая)
  • Апельсин — 2 Штуки
  • Мед (или сахар) — 1/2 Стакана (по вкусу)
  • Лед — 100 Грамм

Как приготовить "Франгриа"

Франгриа - фото шаг 1Подготовьте необходимые продукты.
Франгриа - фото шаг 2Из апельсинов надо выжать сок. Яблоки очистите и нарежьте дольками. Соедините все ингредиенты в чаше измельчителя. Пробейте до однородности.
Франгриа - фото шаг 3Франгриа готова!
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