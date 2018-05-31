Вы наверняка слышали или пробовали "Сангрию" - прохладительный алкогольный напиток. Представляю вам ее сестру, Франгрию (Frozen Sangria)! Этот напиток станет настоящим хитом на вашей жаркой вечеринке.
В отличие от Сангрии, Франгрию не придется настаивать несколько часов и ждать, пока фрукты впитают в себя алкоголь.
Ингредиенты:
- Вино красное п/сладкое — 400 Миллилитров
- Яблоки — 3 Штуки
- Клубника — 15 Штук (свежемороженая)
- Апельсин — 2 Штуки
- Мед (или сахар) — 1/2 Стакана (по вкусу)
- Лед — 100 Грамм
Как приготовить "Франгриа"
Подготовьте необходимые продукты.
Из апельсинов надо выжать сок. Яблоки очистите и нарежьте дольками. Соедините все ингредиенты в чаше измельчителя. Пробейте до однородности.
Франгриа готова!
Свежие комментарии