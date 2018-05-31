Вы наверняка слышали или пробовали "Сангрию" - прохладительный алкогольный напиток. Представляю вам ее сестру, Франгрию (Frozen Sangria)! Этот напиток станет настоящим хитом на вашей жаркой вечеринке.

В отличие от Сангрии, Франгрию не придется настаивать несколько часов и ждать, пока фрукты впитают в себя алкоголь. Новости СМИ2

Ингредиенты: Вино красное п/сладкое — 400 Миллилитров

Яблоки — 3 Штуки

Клубника — 15 Штук (свежемороженая)

Апельсин — 2 Штуки

Мед (или сахар) — 1/2 Стакана (по вкусу)

Лед — 100 Грамм

Как приготовить "Франгриа"