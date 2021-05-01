Картофельный рулет с говяжьим фаршем

Ингредиенты
- картошка - 600 гр.
- фарш - 500 гр.
- болгарский перец - 250 гр.
- лук - 200 гр.
- морковка - 150 гр.
- яйца - 3 шт.
- сыр - 350 гр. (250 гр. к картошке добавляем и 100 гр. сверху посыпаем)
- петрушка пучок
- куркума, чили, хмели-сунели
- соль
- перец
Рецепт приготовления
1. Лук нарежьте, морковку натрите на терке
2. Лук с морковкой обжарьте до мягкости
3. Добавьте фарш и болгарский перец нерезаный кубиком
4. Также обжарить до готовности, оставить в сторону
5. Картошку натрите на терке, слейте сок
6. Сыр натереть на терке, петрушку измельчить
7. Добавьте к картошке яйца, петрушку, натёртый сыр, соль и перец
8. Положите картофельную массу на противень выстланный пергаментом и смазанный маслом
9. Выпекайте при 180 20 минут
10. Положите фарш, заверните в рулет и выпекайте ещё 10 минут.
11. Достаньте из духовки, сверху посыпьте сыром и поставьте в духовку пока сыр не расплавится.
Кушать подано!
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