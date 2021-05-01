Четыре вкуса

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Картофельный рулет с говяжьим фаршем

Фото к рецепту: Картофельный рулет с говяжьим фаршем

Ингредиенты

  • картошка - 600 гр.
  • фарш - 500 гр.
  • болгарский перец - 250 гр.
  • лук - 200 гр.
  • морковка - 150 гр.
  • яйца - 3 шт.
  • сыр - 350 гр. (250 гр. к картошке добавляем и 100 гр. сверху посыпаем)
  • петрушка пучок
  • куркума, чили, хмели-сунели
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

1. Лук нарежьте, морковку натрите на терке

2. Лук с морковкой обжарьте до мягкости

3. Добавьте фарш и болгарский перец нерезаный кубиком

4. Также обжарить до готовности, оставить в сторону

5. Картошку натрите на терке, слейте сок

6. Сыр натереть на терке, петрушку измельчить

7. Добавьте к картошке яйца, петрушку, натёртый сыр, соль и перец

8. Положите картофельную массу на противень выстланный пергаментом и смазанный маслом

9. Выпекайте при 180 20 минут

10. Положите фарш, заверните в рулет и выпекайте ещё 10 минут.

11. Достаньте из духовки, сверху посыпьте сыром и поставьте в духовку пока сыр не расплавится.

Кушать подано!

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