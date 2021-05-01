Картофельный рулет с говяжьим фаршем

Рецепт приготовления

1. Лук нарежьте, морковку натрите на терке

2. Лук с морковкой обжарьте до мягкости

3. Добавьте фарш и болгарский перец нерезаный кубиком

4. Также обжарить до готовности, оставить в сторону

5. Картошку натрите на терке, слейте сок

6. Сыр натереть на терке, петрушку измельчить

7. Добавьте к картошке яйца, петрушку, натёртый сыр, соль и перец

8. Положите картофельную массу на противень выстланный пергаментом и смазанный маслом

9. Выпекайте при 180 20 минут

10. Положите фарш, заверните в рулет и выпекайте ещё 10 минут.

11. Достаньте из духовки, сверху посыпьте сыром и поставьте в духовку пока сыр не расплавится.

Кушать подано!