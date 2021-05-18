Сырники с шоколадом

Ингредиенты
- творог – 500 гр
- яйца – 1 шт
- мука – 90 гр
- сахар – 60 гр
- шоколад – 50 гр
- дополнительно:
- мука - на подпыл
- растительное масло – для жарки
- сахарная пудра – для декора
- жидкий шоколад:
- шоколад – 50 гр
- сливки – 50 мл
Пошаговый рецепт приготовления
1. Творог пробейте блендером.
2. Добавьте в творог яйцо и сахар – перемешайте до однородности
3. В творожную массу всыпьте муку – также перемешайте
4. Разломите плитку шоколада на небольшие кусочки
5. Подготовьте рабочую поверхность (присыпьте мукой)
6. Сформируйте сырники:
• из творожной массы скатайте шарик
• расплющите шарик в лепешку
• на середину лепешки выложите кусочек шоколада
• соедините края лепешки таким образом, чтобы шоколад оказался в середине сырника
• из этой заготовки снова сформируйте шарик
• слегка расплющите шарик о рабочую поверхность
• обвалляйте заготовку сырника в муке
7. Обжарьте сырники на хорошо разогретом масле на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны
8. Подавайте сырник либо со сметаной, либо с жидким шоколадом
9. Гоотвим жидкий шоколад:
• плитку шоколада разломите на небольшие кусочки
• добавьте к шоколаду сливки
• растопите шоколад либо на водяной бане, либо в микроволновке
• тщательно перемешайте жидкий шоколад
Кушать подано!
Свежие комментарии