Сырники с шоколадом

Пошаговый рецепт приготовления

1. Творог пробейте блендером.

2. Добавьте в творог яйцо и сахар – перемешайте до однородности

3. В творожную массу всыпьте муку – также перемешайте

4. Разломите плитку шоколада на небольшие кусочки

5. Подготовьте рабочую поверхность (присыпьте мукой)

6. Сформируйте сырники:

• из творожной массы скатайте шарик

• расплющите шарик в лепешку

• на середину лепешки выложите кусочек шоколада

• соедините края лепешки таким образом, чтобы шоколад оказался в середине сырника

• из этой заготовки снова сформируйте шарик

• слегка расплющите шарик о рабочую поверхность

• обвалляйте заготовку сырника в муке

7. Обжарьте сырники на хорошо разогретом масле на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны

8. Подавайте сырник либо со сметаной, либо с жидким шоколадом

9. Гоотвим жидкий шоколад:

• плитку шоколада разломите на небольшие кусочки

• добавьте к шоколаду сливки

• растопите шоколад либо на водяной бане, либо в микроволновке

• тщательно перемешайте жидкий шоколад

Кушать подано!