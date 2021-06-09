Четыре вкуса

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Вкусное мясо под картофельной шубкой в духовке

Фото к рецепту: Сочное мясо под картофельной шубкой (в духовке)

Ингредиенты

  • 700 гр. мяса (у меня свинина, шея)
  • 3 луковицы (150 гр. )
  • 4-5 ст.л. кетчупа
  • 4 зубчика чеснока
  • 2-3 шт. картофеля (400 гр. )
  • 4-5 ст.л. (110 гр. ) сметаны
  • 2 ст.л. майонеза (50 гр. )
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

700 г мяса нарежьте на ломтики толщиной 1-1,5 см.

Слегка отбейте с двух сторон.

Посолите и поперчите с двух сторон.

Выдавите 4 зубчика чеснока и натрите им мясо.

Лук, 3 шт. (150 г) мелко порежьтеь (чем мельче, тем лучше).

Выложите мясо на противень, смазанный растительным маслом.

Смажьте 4-5 ст.л. кетчупа (или выложить кружочки помидоров).

Сверху положите мелко нарезанный лук.

Смешайте 50 г (2 ст.л.) сметаны + 50 г (2 ст.л.) майонеза.

Смажьте лук получившимся соусом.

Картофель, 2-3 шт. (400 г) натрите на тёрке с крупными ячейками.

Отожмите от лишней жидкости.

Добавьте 60 г сметаны (~2 ст.л.), соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешайте и выложите картофель поверх мяса.

Запекайте при 200°С, ~45-50 минут.

Натрите 100 г сыра (который хорошо плавится).

Посыпьте тёртым сыром за 10-15 минут до готовности мяса.

Мясо получится сочным и вкусным.

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