Вкусное мясо под картофельной шубкой в духовке

Ингредиенты
- 700 гр. мяса (у меня свинина, шея)
- 3 луковицы (150 гр. )
- 4-5 ст.л. кетчупа
- 4 зубчика чеснока
- 2-3 шт. картофеля (400 гр. )
- 4-5 ст.л. (110 гр. ) сметаны
- 2 ст.л. майонеза (50 гр. )
- соль
- перец
Рецепт приготовления
700 г мяса нарежьте на ломтики толщиной 1-1,5 см.
Слегка отбейте с двух сторон.
Посолите и поперчите с двух сторон.
Выдавите 4 зубчика чеснока и натрите им мясо.
Лук, 3 шт. (150 г) мелко порежьтеь (чем мельче, тем лучше).
Выложите мясо на противень, смазанный растительным маслом.
Смажьте 4-5 ст.л. кетчупа (или выложить кружочки помидоров).
Сверху положите мелко нарезанный лук.
Смешайте 50 г (2 ст.л.) сметаны + 50 г (2 ст.л.) майонеза.
Смажьте лук получившимся соусом.
Картофель, 2-3 шт. (400 г) натрите на тёрке с крупными ячейками.
Отожмите от лишней жидкости.
Добавьте 60 г сметаны (~2 ст.л.), соль и перец по вкусу.
Хорошо перемешайте и выложите картофель поверх мяса.
Запекайте при 200°С, ~45-50 минут.
Натрите 100 г сыра (который хорошо плавится).
Посыпьте тёртым сыром за 10-15 минут до готовности мяса.
Мясо получится сочным и вкусным.
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