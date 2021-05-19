Компот из клубники на зиму

Рецепт приготовления

1.Доведите воду до кипения.

Добавьте в воду сахар и лимонную кислоту.

Прокипятите.

2. Пока вода закипает, промойте банки и крышки.

Стерилизуйте их.

Промойте клубнику, удалите хвостики.

Заполните простерилизованную банку клубничкой.

3.Залейте сиропом. Для того, чтобы банка не лопнула, сделайте это на металлической мойке.

4.Закрутите банки. Проверьте на герметичность.

5.Переверните банки с компотом крышечками вниз и укутайте одеялом.

Оставьте до полного остывания.

Когда банки остыли переверните банки крышечками вверх и поставьте в кладовку при комнатной температуре.

6. Компот из клубники готов!