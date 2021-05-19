Компот из клубники на зиму

Ингредиенты
- вода — 2 л
- клубника 250-300 г
- сахар — 150 г
- кислота лимонная 1/2 ч.л.
Рецепт приготовления
1.Доведите воду до кипения.
Добавьте в воду сахар и лимонную кислоту.
Прокипятите.
2. Пока вода закипает, промойте банки и крышки.
Стерилизуйте их.
Промойте клубнику, удалите хвостики.
Заполните простерилизованную банку клубничкой.
3.Залейте сиропом. Для того, чтобы банка не лопнула, сделайте это на металлической мойке.
4.Закрутите банки. Проверьте на герметичность.
5.Переверните банки с компотом крышечками вниз и укутайте одеялом.
Оставьте до полного остывания.
Когда банки остыли переверните банки крышечками вверх и поставьте в кладовку при комнатной температуре.
6. Компот из клубники готов!
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