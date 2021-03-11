Блинчики на пиве с мясной начинкой

Ингредиенты

тесто:

пиво - 500 мл.

яйца - 2 шт.

сахар - 1 ч.

соль - 1 щепотка

мука - 300 гр.

сметана - 1 столовая ложка

вода - 50 - 70 мл.

масло растительное - 2 столовые ложки

наполнение:

отварная свинина - 600 гр.

репчатый лук - 2 шт.

яйца - 1 шт.

масло растительное - 3 столовые ложки

соль - 1 щепотка

перец черный молотый - 1 щепотка

клерк:

яйца - 2 шт.

молоко - 3 ст.

панировочные сухари

овощное или сливочное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

1. Разделить яйца на белки и желтки. Желтки соединить с сахаром, солью, сметаной, перемешать.

2. Влейте половину пива в смесь, перемешайте. Пиво у меня темное, можно любое.

3. Постепенно всыпать муку, тщательно перемешивая.

4. Вылейте оставшееся пиво в миску и перемешайте.

5. Влить в тесто растительное масло, перемешать. Дать тесту постоять 10-15 минут. Тесто у меня получилось густым, добавила немного теплой воды.

6. Взбить белки. Аккуратно замесите белки в тесто.

7. Разогрейте сковороду. Перед тем, как испечь первый блин, смажьте сковороду растительным маслом или салом. Вылейте немного теста в форму и распределите по ней.

Обжарить блинчик с одной стороны.

8. Перевернуть блин и обжарить до золотистой корочки. Обжарить все блины. Получилось 15 блинов диаметром 23 см.

9. Подготовить начинку. Лук очистить, мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до мягкости и карамелизации.

10. Отварное мясо пропустить через мясорубку.

11. Добавить к мясу обжаренный лук, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

12. Добавить в начинку яйцо, перемешать.

13. Выложите один блин на тарелку. Распределить по 2 - 3 ст. л. начинка поверх блина в форме прямоугольника, оставляя края блина пустыми.

14. Оберните блин по начинке. Лицо блина завернуть и скатать в рулет.

15. Нафаршируйте таким же образом другие блины. Начинки хватило на 11 блинов. Чтобы начинки хватило на все блины, нужно увеличить количество мяса.

16. Для жидкого теста смешайте яйца и молоко, перемешайте.

17. Обвалять оладьи сначала в яйцах, потом в панировочных сухарях. Панированные оладьи выложить одним слоем на тарелку.

18. На сковороде разогреть овощное или сливочное масло, выложить оладьи.

19. Обжарить фаршированные оладьи со всех сторон.

20. Обжаренные оладьи выложить на блюдо, украсить зеленью. Подавать горячим. Приятного аппетита!