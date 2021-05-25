Овощной салат из свежей капусты с огурцом и яйцами

Рецепт приготовления

1. Капусту мелко нашинкуйте в миску. Посолите и помните руками.

2. Нарежьте свежие огурец тонкими полосками. Зелень укропа и лук мелко нашинкуйте. Добавьте в миску к капусте.

3. Сварите яйца и разделите их на желтки и белки. Белки яиц мелко нарежьте и добавьте в миску к остальным продуктам.

4. Вареные куриные желтки положите в тарелочку и разомните их вилкой. Добавьте к желткам майонез и столовую горчицу. Заправку перемешайте.

5. Добавьте ее в миску к остальным продуктам, посолите по своему вкусу, перемешайте салат из свежей капусты.