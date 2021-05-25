Овощной салат из свежей капусты с огурцом и яйцами

Ингредиенты
- капуста свежая - 700 гр.
- огурец свежий - 1 шт.
- яйцо куриное - 4 шт.
- зелень укропа - 1 пуч.
- зеленый лук - 1 пуч.
- майонез - 2,5 ст.л.
- горчица столовая - 0,5 ч.л.
- соль
Рецепт приготовления
1. Капусту мелко нашинкуйте в миску. Посолите и помните руками.
2. Нарежьте свежие огурец тонкими полосками. Зелень укропа и лук мелко нашинкуйте. Добавьте в миску к капусте.
3. Сварите яйца и разделите их на желтки и белки. Белки яиц мелко нарежьте и добавьте в миску к остальным продуктам.
4. Вареные куриные желтки положите в тарелочку и разомните их вилкой. Добавьте к желткам майонез и столовую горчицу. Заправку перемешайте.
5. Добавьте ее в миску к остальным продуктам, посолите по своему вкусу, перемешайте салат из свежей капусты.
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