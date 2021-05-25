Четыре вкуса

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Овощной салат из свежей капусты с огурцом и яйцами

Фото к рецепту: Овощной салат из свежей капусты с огурцом и яйцами

Ингредиенты

  • капуста свежая - 700 гр.
  • огурец свежий - 1 шт.
  • яйцо куриное - 4 шт.
  • зелень укропа - 1 пуч.
  • зеленый лук - 1 пуч.
  • майонез - 2,5 ст.л.
  • горчица столовая - 0,5 ч.л.
  • соль

Рецепт приготовления

1. Капусту мелко нашинкуйте в миску. Посолите и помните руками.

2. Нарежьте свежие огурец тонкими полосками. Зелень укропа и лук мелко нашинкуйте. Добавьте в миску к капусте.

3. Сварите яйца и разделите их на желтки и белки. Белки яиц мелко нарежьте и добавьте в миску к остальным продуктам.

4. Вареные куриные желтки положите в тарелочку и разомните их вилкой. Добавьте к желткам майонез и столовую горчицу. Заправку перемешайте.

5. Добавьте ее в миску к остальным продуктам, посолите по своему вкусу, перемешайте салат из свежей капусты.

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