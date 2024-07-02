Лепешка на завтрак с колбасой и картошкой

Ингредиенты
- мука 150 г
- сл. масло 50 г
- молоко 150 мл.
- соль
- колбаса 200 г
- картофельное пюре
- сыр 100 г
- петрушка
- майонез 2 ст.л.
Рецепт приготовления
В чашку отправляем муку. Добавляем соль по вкусу.
Наливаем молоко и добавляем растопленное сливочное масло.
Замешиваем тесто.
После замеса накрываем крышкой и на 30 минут забываем.
Убираем в холодильник.
Колбасу натираем на крупной тёрке.
Зелень измельчаем.
Если есть картофельное пюре отлично, нет сварите.
В чашку к колбасе добавляем пюре и зелень.
Можно посолить и поперчить.
И две ложки майонеза или сметаны.
Перемешать.
Сыр натереть на тёрке.
Достаем тесто и раскатываем круг толщиной 0.5 см.
В середину выкладываем сыр а сверху начинку.
Берём край теста и начинаем защипывать к центру.
Аккуратно раскатаем наш пирог чтобы тесто не порвалось. Толщина произвольная.
Делаем надрезы сверху. Смазываем желтком и отправляем в духовку 180° пока не подрумянится.
Кушать подано!
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