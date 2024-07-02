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Четыре вкуса

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Лепешка на завтрак с колбасой и картошкой

Ингредиенты

  • мука 150 г
  • сл. масло 50 г
  • молоко 150 мл.
  • соль
  • колбаса 200 г
  • картофельное пюре
  • сыр 100 г
  • петрушка
  • майонез 2 ст.л.

Рецепт приготовления

В чашку отправляем муку. Добавляем соль по вкусу.

Наливаем молоко и добавляем растопленное сливочное масло.

Замешиваем тесто.

После замеса накрываем крышкой и на 30 минут забываем.

Убираем в холодильник.

Колбасу натираем на крупной тёрке.

Зелень измельчаем.

Если есть картофельное пюре отлично, нет сварите.

В чашку к колбасе добавляем пюре и зелень.

Можно посолить и поперчить.

И две ложки майонеза или сметаны.

Перемешать.

Сыр натереть на тёрке.

Достаем тесто и раскатываем круг толщиной 0.5 см.

В середину выкладываем сыр а сверху начинку.

Берём край теста и начинаем защипывать к центру.

Аккуратно раскатаем наш пирог чтобы тесто не порвалось. Толщина произвольная.

Делаем надрезы сверху. Смазываем желтком и отправляем в духовку 180° пока не подрумянится.

Кушать подано!

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