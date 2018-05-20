Кабачки с мясом в кляре

Такое сытное блюдо из кабачков готовится невероятно быстро и просто. Но, несмотря на это, оно способно удовлетворить запросы даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

2–3 молодых кабачка

300 г мяса (можно брать любое мясо на твой вкус)

¼ ч. л. соли

¼ ч. л. перца

2 ст. л. муки

2 куриных яйца

3 ч. л. молока

Приготовление:

Нарежь кабачки колечками толщиной 1,5–2 см. Новости СМИ2 Если есть необходимость, срежь кожуру перед нарезкой. Вырежь у кабачков сердцевину. При желании используй ее для приготовления фарша, провернув вместе с мясом в мясорубке. Наполни середину каждого колечка фаршем. Для кляра взбей яйца с молоком, затем добавь соль и перец. Каждое колечко кабачка обваляй в муке, затем макни в яичную смесь и хорошенько обжарь с двух сторон. Поскольку внутри кабачка сырое мясо, необходимо готовить это блюдо на среднем огне около 15–20 минут. Лучше накрыть сковороду крышкой.

Приятного аппетита!