Кабачки с мясом в кляре

Такое сытное блюдо из кабачков готовится невероятно быстро и просто. Но, несмотря на это, оно способно удовлетворить запросы даже самых взыскательных гурманов.
Ингредиенты:
- 2–3 молодых кабачка
- 300 г мяса (можно брать любое мясо на твой вкус)
- ¼ ч. л. соли
- ¼ ч. л. перца
- 2 ст. л. муки
- 2 куриных яйца
- 3 ч. л. молока
Приготовление:
- Нарежь кабачки колечками толщиной 1,5–2 см.
- Если есть необходимость, срежь кожуру перед нарезкой.
- Вырежь у кабачков сердцевину.
- При желании используй ее для приготовления фарша, провернув вместе с мясом в мясорубке.
- Наполни середину каждого колечка фаршем.
- Для кляра взбей яйца с молоком, затем добавь соль и перец.
- Каждое колечко кабачка обваляй в муке, затем макни в яичную смесь и хорошенько обжарь с двух сторон.
- Поскольку внутри кабачка сырое мясо, необходимо готовить это блюдо на среднем огне около 15–20 минут. Лучше накрыть сковороду крышкой.
Приятного аппетита!
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