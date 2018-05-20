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Четыре вкуса

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Кабачки с мясом в кляре

Такое сытное блюдо из кабачков готовится невероятно быстро и просто. Но, несмотря на это, оно способно удовлетворить запросы даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты:

  • 2–3 молодых кабачка
  • 300 г мяса (можно брать любое мясо на твой вкус)
  • ¼ ч. л. соли
  • ¼ ч. л. перца
  • 2 ст. л. муки
  • 2 куриных яйца
  • 3 ч. л. молока

Приготовление:

  1. Нарежь кабачки колечками толщиной 1,5–2 см.
  2. Если есть необходимость, срежь кожуру перед нарезкой.
  3. Вырежь у кабачков сердцевину.
  4. При желании используй ее для приготовления фарша, провернув вместе с мясом в мясорубке.
  5. Наполни середину каждого колечка фаршем.
  6. Для кляра взбей яйца с молоком, затем добавь соль и перец.
  7. Каждое колечко кабачка обваляй в муке, затем макни в яичную смесь и хорошенько обжарь с двух сторон.
  8. Поскольку внутри кабачка сырое мясо, необходимо готовить это блюдо на среднем огне около 15–20 минут. Лучше накрыть сковороду крышкой.

Приятного аппетита!

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