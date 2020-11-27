Четыре вкуса

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«Жареная» пекинская капуста

Делимся с вами рецептом еще одного интересного и необычного блюда. Оно получается очень нежным и диетическим. Оно отлично подойдет для повседневного меню, быстро и просто готовится.

Необходимые продукты

  • 800 грамм пекинской капусты
  • 80 грамм лука
  • 90 грамм сладкого перца
  • 25 грамм соевого соуса
  • растительное масло
  • 1 зубчик чеснока
  • кунжут
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Срезаем с пекинской капусты заднюю часть и удаляем кочерыжку. Шинкуем капусту средними кусочками.
  2. Очищаем чеснок и нарезаем мелкими кусочками. Точно также нарезаем лук.
  3. В сковороду кладем лук с чесноком и пассируем 30 секунд.
  4. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем соломкой. Добавляем к луку, туда же кладем шинкованную капусту.
  5. Все прогревам 1 минуту и перемешиваем. Потом добавляем соевый соус и кунжут, при необходимости добавляем соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обжариваем еще 3-5 минут. А потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.

«Жареная» пекинская капуста

Приятного аппетита!

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