«Жареная» пекинская капуста

Делимся с вами рецептом еще одного интересного и необычного блюда. Оно получается очень нежным и диетическим. Оно отлично подойдет для повседневного меню, быстро и просто готовится.
Необходимые продукты
- 800 грамм пекинской капусты
- 80 грамм лука
- 90 грамм сладкого перца
- 25 грамм соевого соуса
- растительное масло
- 1 зубчик чеснока
- кунжут
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Срезаем с пекинской капусты заднюю часть и удаляем кочерыжку. Шинкуем капусту средними кусочками.
- Очищаем чеснок и нарезаем мелкими кусочками. Точно также нарезаем лук.
- В сковороду кладем лук с чесноком и пассируем 30 секунд.
- Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем соломкой. Добавляем к луку, туда же кладем шинкованную капусту.
- Все прогревам 1 минуту и перемешиваем. Потом добавляем соевый соус и кунжут, при необходимости добавляем соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обжариваем еще 3-5 минут. А потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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