«Жареная» пекинская капуста

Делимся с вами рецептом еще одного интересного и необычного блюда. Оно получается очень нежным и диетическим. Оно отлично подойдет для повседневного меню, быстро и просто готовится.

Необходимые продукты

800 грамм пекинской капусты

80 грамм лука

90 грамм сладкого перца

25 грамм соевого соуса

растительное масло

1 зубчик чеснока

кунжут

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Срезаем с пекинской капусты заднюю часть и удаляем кочерыжку. Шинкуем капусту средними кусочками. Очищаем чеснок и нарезаем мелкими кусочками. Точно также нарезаем лук. В сковороду кладем лук с чесноком и пассируем 30 секунд. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем соломкой. Добавляем к луку, туда же кладем шинкованную капусту. Все прогревам 1 минуту и перемешиваем. Потом добавляем соевый соус и кунжут, при необходимости добавляем соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обжариваем еще 3-5 минут. А потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.

Приятного аппетита!