Готовим свинину в луковом соусе с цитрусами

Ингредиенты
свиная лопатка - 1500 гр.
вода - 2 л.
соль - 2,5 ст.л.
лук - 2 шт.
чеснок - 10 зубчиков
апельсины сладкие - 2 шт.
лайм - 2 шт.
орегано - ½ ч.л.
соль и черный перец
Рецепт приготовления
В воду добавить соль из расчета на 2 л. воды - 2,5 ст.л. соли, размешать.
Положить мясо в рассол, накрыть и убрать в холодильник на ночь.
Из апельсинов и лаймов выжать сок.
Лук мелко нарезать, чеснок выдавить через пресс.
В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и чеснок.
Добавить сок из цитрусов, орегано, соль и перец по вкусу.
Довести до кипения и снять с огня.
Остудить.
Мясо обсушить насухо бумажным полотенцем, положить в форму для запекания.
Вылить сверху цитрусово-луковый соус.
Убрать в духовку и запекать 30 минут при температуре 220-230 °С.
Уменьшить температуру до 170 °С и запекать ~ 90 минут, пока мясо не станет мягким.
В процессе периодически поливать мясо соусом из формы.
Готовое мясо достать из духовки, переложить на блюдо и дать отдохнуть 10 минут.
Затем нарезать и подать с остатками соуса из формы.
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