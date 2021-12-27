Готовим свинину в луковом соусе с цитрусами

свиная лопатка - 1500 гр.

вода - 2 л.

соль - 2,5 ст.л.

лук - 2 шт.

чеснок - 10 зубчиков

апельсины сладкие - 2 шт.

лайм - 2 шт.

орегано - ½ ч.л.

соль и черный перец

Рецепт приготовления

В воду добавить соль из расчета на 2 л. воды - 2,5 ст.л. соли, размешать.

Положить мясо в рассол, накрыть и убрать в холодильник на ночь.

Из апельсинов и лаймов выжать сок.

Лук мелко нарезать, чеснок выдавить через пресс.

В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и чеснок.

Добавить сок из цитрусов, орегано, соль и перец по вкусу.

Довести до кипения и снять с огня.

Остудить.

Мясо обсушить насухо бумажным полотенцем, положить в форму для запекания.

Вылить сверху цитрусово-луковый соус.

Убрать в духовку и запекать 30 минут при температуре 220-230 °С.

Уменьшить температуру до 170 °С и запекать ~ 90 минут, пока мясо не станет мягким.

В процессе периодически поливать мясо соусом из формы.

Готовое мясо достать из духовки, переложить на блюдо и дать отдохнуть 10 минут.

Затем нарезать и подать с остатками соуса из формы.