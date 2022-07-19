Рецепт окрошки на кефире с минеральной водой

Ингредиенты
картофель – 300 гр.
яйца - 5 шт.
редис – 300 гр.
огурцы – 300 гр.
вареная колбаса – 300 гр.
зеленый лук – 1 пуч.
петрушка – 1 пуч.
укроп – 1 пуч.
горчица (острая) – 1 ст.л.
кефир 3.2% - 1 л.
минеральная вода – 300 мл.
соль
Рецепт приготовления
Первым делом отварим картофель и яйца.
Опускаем их в холодную воду, затем доводим её до кипения.
Яйца будут готовы через 8 минут после того, как вода закипит, а картофель через 20.
Пока картофель с яйцами варятся некрупным кубиком нарезаем 300гр редиса, 300гр огурцов и 300гр вареной колбасы.
Если вы по какой-то причине не едите колбасу или придерживаетесь здорового питания, то колбасу можно заменить на варёную куриную грудку.
Переходим к зелени.
Её в окрошку рекомендую добавить много и разной.
Для сегодняшнего рецепта я мелко нарежу пучок зеленого лука, пучок петрушки и пучок укропа.
Отваренные яйца очищаем от скорлупы и разрезаем на 2 части.
Извлекаем из них желток в отдельную глубокую миску.
Добавляем к ним 1 ст.л. острой горчицы.
Затем вилкой переминаем всё вместе.
Оставшиеся белки нарезаем кубиком, чтобы их размер соответствовал размеру кубиков других ингредиентов.
Последний ингредиент, который у нас остался – это варёный картофель и, я думаю, по аналогии вы уже поняли, как его надо нарезать.
Хотел бы отметить тот момент, что если ингредиенты будут нарезаны одинаково, то у вашей окрошки будет более приятная, однородная текстура.
Так что рекомендую постараться с нарезкой!
В кастрюлю помещаем нарезанные овощи. Зелень. Яйца. И колбасу.
Хорошо присаливаем содержимое кастрюли, чтобы окрошка не получилась пресной.
Затем заливаем всё 1 литром кефира с жирностью 3.2%.
И разбавляем минеральной водой до получения желаемой консистенции.
У меня в среднем на это уходит 250 – 300 мл. минеральной воды на 1 литр кефира.
Перемешиваем всё вместе и отправляем в холодильник настояться на 30 минут.
Затем перекладываем прохладную окрошку в тарелки и подаём к столу.
Кушать подано!
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