Рецепт окрошки на кефире с минеральной водой

Ингредиенты

картофель – 300 гр.

яйца - 5 шт.

редис – 300 гр.

огурцы – 300 гр.

вареная колбаса – 300 гр.

зеленый лук – 1 пуч.

петрушка – 1 пуч.

укроп – 1 пуч.

горчица (острая) – 1 ст.л.

кефир 3.2% - 1 л.

минеральная вода – 300 мл.

соль

Рецепт приготовления

Первым делом отварим картофель и яйца.

Опускаем их в холодную воду, затем доводим её до кипения.

Яйца будут готовы через 8 минут после того, как вода закипит, а картофель через 20.

Пока картофель с яйцами варятся некрупным кубиком нарезаем 300гр редиса, 300гр огурцов и 300гр вареной колбасы.

Если вы по какой-то причине не едите колбасу или придерживаетесь здорового питания, то колбасу можно заменить на варёную куриную грудку.

Переходим к зелени.

Её в окрошку рекомендую добавить много и разной.

Для сегодняшнего рецепта я мелко нарежу пучок зеленого лука, пучок петрушки и пучок укропа.

Отваренные яйца очищаем от скорлупы и разрезаем на 2 части.

Извлекаем из них желток в отдельную глубокую миску.

Добавляем к ним 1 ст.л. острой горчицы.

Затем вилкой переминаем всё вместе.

Оставшиеся белки нарезаем кубиком, чтобы их размер соответствовал размеру кубиков других ингредиентов.

Последний ингредиент, который у нас остался – это варёный картофель и, я думаю, по аналогии вы уже поняли, как его надо нарезать.

Хотел бы отметить тот момент, что если ингредиенты будут нарезаны одинаково, то у вашей окрошки будет более приятная, однородная текстура.

Так что рекомендую постараться с нарезкой!

В кастрюлю помещаем нарезанные овощи. Зелень. Яйца. И колбасу.

Хорошо присаливаем содержимое кастрюли, чтобы окрошка не получилась пресной.

Затем заливаем всё 1 литром кефира с жирностью 3.2%.

И разбавляем минеральной водой до получения желаемой консистенции.

У меня в среднем на это уходит 250 – 300 мл. минеральной воды на 1 литр кефира.

Перемешиваем всё вместе и отправляем в холодильник настояться на 30 минут.

Затем перекладываем прохладную окрошку в тарелки и подаём к столу.

Кушать подано!