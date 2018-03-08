Салат с ветчиной и курагой

Любите ли вы нестандартные сочетания ингредиентов в блюдах так, как любим их мы? Представляем вашему вниманию необычный и неприевшийся праздничный салат «Женский каприз». И многообещающее у него не одно лишь название!

Благодаря легкой йогуртовой заправке этот салат далек от банального майонезного крошева, а многогранные оттенки вкуса покорят самых взыскательных едоков. Освежающая кислинка яблок, приятная сладость кураги в союзе с аппетитной ветчиной производят неизгладимое впечатление! Ветчину, кстати, можете заменить любым другими колбасными изделиями или вовсе использовать отварную куриную грудку.

Ингредиенты Картофель 5 шт. Морковь 2 шт. Яблоко 2 шт. Лимонный сок 1 ст. л. Ветчина 300 г Кукуруза 350 г Курага 300 г Зеленый лук 1 пуч. Йогурт 200–250 г Куркума 0,5 ч. л. Соль по вкусу

Приготовление Картофель и морковь тщательно вымойте, залейте водой, отварите целиком до готовности. Курагу залейте кипятком, оставьте размокать, затем воду слейте, а сухофрукты промокните бумажным полотенцем. Остывшие вареные овощи очистите и нарежьте небольшими кубиками. Ветчину нарежьте кубиками такого же размера. Курагу измельчите, оставив 2–3 шт. целыми для украшения. Зеленый лук нарежьте так же мелко. У яблок удалите сердцевину, кожуру не снимайте. Нарежьте кубиками, сложите в отдельную миску, полейте лимонным соком, чтобы не потемнели. У яблок удалите сердцевину, кожуру не снимайте. Нарежьте кубиками, сложите в отдельную миску, полейте лимонным соком, чтобы не потемнели. Для заправки смешайте йогурт с куркумой и солью. Все ингредиенты салата соедините в глубокой миске, перемешайте. На блюдо установите формовочное кольцо, выложите в него салат, кольцо снимите, украсьте закуску курагой и зеленью.

Кстати, вовсе не обязательно заправлять салат йогуртом. Вы можете воспользоваться ллюбой заправкой. Если формовочного кольца у вас нет, можете подать салат просто в красивом салатнике. Приятного аппетита и хорошего вам настроения!